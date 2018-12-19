В Курске пустят еще несколько льготных автобусов

19 Дек. 16:52 2018-12-19T16:52:35+03:00

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С 1 января 2019 года на маршрутке № 60 «Онкоцентр - Магистральный пр-д – железнодорожный вокзал» можно будет проехать с оплатой проезда по регулируемому тарифу с предоставлением льгот.

Также с 1 января на маршруте общего пользования № 20 «Ул. Косухина - пр-т им. В. Клыкова - Волокно» будет увеличено число автобусов с трех до пяти единиц, при этом маршрут будет продлен до остановки «СЧПУ».

На маршруте № 4 «Пл. Перекальского – ул. Светлая», продленного до улице Смородиновой, будет увеличено количество автобусов с трех до четырех, а время работы автобусов на маршруте - до 21.00 вместо 19.20.

На маршруте № 94 «Ул. Крюкова – железнодорожный вокзал» число автобусов вырастет с четырех до пяти.

А с 20 декабря троллейбусный маршрут № 3 «Ул. Полевая – ул. Малых - ул. Бочарова» будут обслуживать два троллейбуса. С 7 января в дополнение к ним будут организованы пассажирские перевозки автобусом по маршруту № 3А «Ул. Полевая – Красная пл. – ул. Добролюбова» с предоставлением льгот (интервал движения на данном маршруте будет составлять 15 минут).