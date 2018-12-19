2018-12-19T16:52:35+03:00
Общество

В Курске пустят еще несколько льготных автобусов

Также на некоторых маршрутах сократится интервал движения
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Большинство новшеств вступит в силу снового годаБольшинство новшеств вступит в силу снового годаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

С 1 января 2019 года на маршрутке № 60 «Онкоцентр - Магистральный пр-д – железнодорожный вокзал» можно будет проехать с оплатой проезда по регулируемому тарифу с предоставлением льгот.

Также с 1 января на маршруте общего пользования № 20 «Ул. Косухина - пр-т им. В. Клыкова - Волокно» будет увеличено число автобусов с трех до пяти единиц, при этом маршрут будет продлен до остановки «СЧПУ».

На маршруте № 4 «Пл. Перекальского – ул. Светлая», продленного до улице Смородиновой, будет увеличено количество автобусов с трех до четырех, а время работы автобусов на маршруте - до 21.00 вместо 19.20.

На маршруте № 94 «Ул. Крюкова – железнодорожный вокзал» число автобусов вырастет с четырех до пяти.

А с 20 декабря троллейбусный маршрут № 3 «Ул. Полевая – ул. Малых - ул. Бочарова» будут обслуживать два троллейбуса. С 7 января в дополнение к ним будут организованы пассажирские перевозки автобусом по маршруту № 3А «Ул. Полевая – Красная пл. – ул. Добролюбова» с предоставлением льгот (интервал движения на данном маршруте будет составлять 15 минут).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет