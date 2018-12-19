В Курске на Народной нашли труп
Предварительно установлено, что мужчину убили в драке
Мужчину убили в драке буквально на глазах у прохожихФото: Соцсети
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19 декабря примерно в 15:00 на остановке Народная в сторону Льговского поворота на скамейке был обнаружен труп неизвестного мужчины. На место происшествия приехали полицейские, остановку оцепили.
Очевидцы произошедшего сообщают, что мужчину убили в драке буквально на глазах у прохожих. Его товарищ пытался поймать такси, чтобы отвезти в больницу, но истекающего кровью пострадавшего никто везти не согласился.
Подробности уточняются, полиция устанавливает личность погибшего, опрашиваются свидетели.