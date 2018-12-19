В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»

19 Дек. 15:31 2018-12-19T15:35:11+03:00

Победители представят регион на федеральном этапе конкурса Фото: УМВД России по Курской области.

Они представят регион на федеральном этапе конкурса

Изменить размер текста: A A

В УМВД России по Курской области прошел финал регионального этапа фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира». В итоговом концерте приняли участие победители зональных смотров-конкурсов художественной самодеятельности.

Финалисты соревновались в четырех номинациях. В номинация «Сольное пение» среди взрослых первое место заняла сотрудница Штаба регионального УМВД Виктория Логунова. Среди детей - Алина Сакульева, дочь сотрудника ОМВД по Большесолдатскому району.

В номинации «Вокальный дуэт» лауреатами стали сотрудница МО «Курчатовский» Наталия Сороковая и сотрудница информационного центра регионального УМВД Жанна Гладченко.

В номинации «Инструментальная музыка» среди детей победителем стал Жигальцов Владислав, сын сотрудников ОМВД по Обоянскому району. Среди взрослых первое место занял младший сержант полиции Андрей Киреев, сотрудник патрульно-постовой службы.

Среди хореографических выступлений взрослых участников лучшим стал номер коллектива сотрудников ОМВД по Кореневскому району. В номинации авторская место победу одержала сотрудница ОМВД по Золотухинскому району Марина Герасименко.

Лауреатами номинации «Вокальный ансамбль» стали сотрудники ОМВД по Советскому району с песней.

Победители представят регион на федеральном этапе конкурса МВД России, который пройдет в Москве.