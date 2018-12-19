В Курской области завершается осенний призыв

19 Дек. 14:02 2018-12-19T14:04:51+03:00

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На плацу областного сборного пункта состоялся митинг, посвященный торжественной отправке призывников в Вооруженные силы РФ. На этот раз из Курской области отправились служить 30 призывников. Всего в осенний призыв российскую армию пополнили более тысячи курян.

Впереди еще две недели, но уже сейчас норма по призыву выполнена на 87%. Курская область в очередной раз свою задачу перед Министерством обороны РФ выполнит. Многие ребята взяли академические отпуска в учебных заведениях для того, чтобы пойти служить со своими ровесниками. На контрактную службу это осенью ушли 179 парней.

Есть в области и уклонисты. Молодые люди, которые длительное время уклонялись от службы в армии, и решением комиссии это было установлено, получат справку взамен военного билета. А с ней они не смогут устроиться ни в государственные структуры, ни на престижную работу в крупные организации, - подчеркнул военком.