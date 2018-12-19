Под Курском сгорел дом

19 Дек. 13:33 2018-12-19T13:33:34+03:00

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В 09:59 19 декабря на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Зеленая в Рыльске Курской области.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 10:05 и приступили к ликвидации загорания. Пламя локализовано в 10:08, ликвидировано в 10:11.

В результате пожара в жилом доме закопчены стены и потолок, повреждена мебель.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.