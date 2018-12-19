2018-12-19T12:58:59+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»

Экспозиция разместится в фойе городской администрации
Яна ШЕЛЕСТ
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На выставку приглашаются все желающиеНа выставку приглашаются все желающиеФото: соцсети
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20 декабря в 15:00 в фойе Администрации города Курска состоится открытие выставки произведений курских художников «Зимнее настроение». На выставке будут представлены более сорока произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства курских авторов.

Гости выставки увидят российские пейзажи с видами заснеженных природных просторов, улиц и зданий, натюрморты с атрибутами зимы и зимних праздников, тематические портреты, а также формальные композиционные поиски, раскрывающие образ зимы.

Выставка, несомненно, создаст неповторимое зимнее настроение и найдет отклик у широкого круга любителей искусства.

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