2018-12-19T12:44:28+03:00
Происшествия

Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали

Злоумышленников вычислила полиция
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Работникам магазина грозит срок вплоть до пяти лет лишения свободыРаботникам магазина грозит срок вплоть до пяти лет лишения свободыФото: Из архива KP.RU
Изменить размер текста:

В течение несколько месяцев трое работников одного из железногорских супермаркетов совершали кражи из своего же магазина. Мужчины задерживались после работы, забирали понравившийся товар со стеллажей, вывозили его в тележке в подсобку, а там делили между собой.

Объектом хищения, в основном, были продукты питания, спиртные напитки, бытовая химия и автомобильные аксессуары. Злоумышленники причинили ущерб магазину в размере более 40 тысяч рублей.

Свою вину подозреваемые признали, пояснив, что имущество похищали для личного потребления. Уголовное преследование в отношении этих лиц осуществляется по шести эпизодам. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Работникам магазина грозит срок вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Курской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет