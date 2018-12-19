Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали

19 Дек. 12:41 2018-12-19T12:44:28+03:00

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В течение несколько месяцев трое работников одного из железногорских супермаркетов совершали кражи из своего же магазина. Мужчины задерживались после работы, забирали понравившийся товар со стеллажей, вывозили его в тележке в подсобку, а там делили между собой.

Объектом хищения, в основном, были продукты питания, спиртные напитки, бытовая химия и автомобильные аксессуары. Злоумышленники причинили ущерб магазину в размере более 40 тысяч рублей.

Свою вину подозреваемые признали, пояснив, что имущество похищали для личного потребления. Уголовное преследование в отношении этих лиц осуществляется по шести эпизодам. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Работникам магазина грозит срок вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Курской области.