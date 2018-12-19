2018-12-19T12:16:41+03:00
Происшествия

В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты

Суммы снимал с чужой кредитки 18-летний курянин
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Парню грозит уголовное делоПарню грозит уголовное делоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Во Льговском районе раскрыта кража денег с банковской карты. В полицию обратился курянин с заявлением о пропаже более ста тысяч рублей с банковской карты. Выяснилось, что при оформлении кредитки для подключения услуги мобильного банка был неверно внесен номер телефона, на который должны приходить уведомления о передвижении средств по счету. Вместо номера хозяина кредитки был указан контакт 18-летнего жителя областного центра. Молодой человек после сообщения о подключении услуги сразу понял, что получил доступ к чужим деньгам. Сначала он попробовал снять мелкую сумму. А уже потом менее чем за две недели распорядился более крупными суммами, покупая дорогие вещи.

Неполадки заметил хозяин карты, которому не приходили оповещения во время покупок и обратился в полицию.

По этому факту ведется следствие, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следствие будет проводить работу по возмещению ущерба, пообещали в полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет