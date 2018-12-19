В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Во Льговском районе раскрыта кража денег с банковской карты. В полицию обратился курянин с заявлением о пропаже более ста тысяч рублей с банковской карты. Выяснилось, что при оформлении кредитки для подключения услуги мобильного банка был неверно внесен номер телефона, на который должны приходить уведомления о передвижении средств по счету. Вместо номера хозяина кредитки был указан контакт 18-летнего жителя областного центра. Молодой человек после сообщения о подключении услуги сразу понял, что получил доступ к чужим деньгам. Сначала он попробовал снять мелкую сумму. А уже потом менее чем за две недели распорядился более крупными суммами, покупая дорогие вещи.
Неполадки заметил хозяин карты, которому не приходили оповещения во время покупок и обратился в полицию.
По этому факту ведется следствие, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следствие будет проводить работу по возмещению ущерба, пообещали в полиции.