В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты

19 Дек. 12:16 2018-12-19T12:16:41+03:00

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Во Льговском районе раскрыта кража денег с банковской карты. В полицию обратился курянин с заявлением о пропаже более ста тысяч рублей с банковской карты. Выяснилось, что при оформлении кредитки для подключения услуги мобильного банка был неверно внесен номер телефона, на который должны приходить уведомления о передвижении средств по счету. Вместо номера хозяина кредитки был указан контакт 18-летнего жителя областного центра. Молодой человек после сообщения о подключении услуги сразу понял, что получил доступ к чужим деньгам. Сначала он попробовал снять мелкую сумму. А уже потом менее чем за две недели распорядился более крупными суммами, покупая дорогие вещи.

Неполадки заметил хозяин карты, которому не приходили оповещения во время покупок и обратился в полицию.

По этому факту ведется следствие, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следствие будет проводить работу по возмещению ущерба, пообещали в полиции.