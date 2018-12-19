2018-12-19T11:53:10+03:00
Происшествия

Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей

Женщина сообщила им данные своей кредитки
Ольга ДАНИЛОВА
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Мошенники воспользовались полученными даннымиМошенники воспользовались полученными даннымиФото: Из архива КП.
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В Курске 41-летняя женщина пострадала от действий мошенников. Курянка выставила на популярном интернет ресурсе на продажу свою шубу. Вскоре на ее номер позвонили потенциальные покупатели, которые предложили перевести задаток за вещь на банковскую карту. Якобы для осуществления перевода, у курянки обманом выманили конфиденциальную банковскую информацию – номер кредитной карты и три цифры проверочного кода, размещенные на обороте. Используя эти данные, мошенники запустили процедуру перевода денег на свой счет. Завершить ее было невозможно без пароля, который пришел в СМС-сообщении на телефон потерпевшей. Злоумышленники попросили назвать его и украли с счета 15 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают личности жителей другого региона нашей страны, которых подозревают в совершении этого преступления. За мошенничество в соответствии с санкцией статьи 159 УК РФ им грозит до 5 лет колонии.

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