2018-12-19T10:32:16+03:00
Спасатель

Курян предупреждают о гололеде

Столбик термометра опустится до -11
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян просят быть осторожнее на дорогеКурян просят быть осторожнее на дорогеФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до 21.00 19 декабря будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный днем 4-9 м/с. Температура по области при прояснениях днем 6-11º мороза.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.

Помните, от вашего поведения зависят не только ваша жизнь, но и судьбы других людей.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.

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