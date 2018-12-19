2018-12-19T10:08:08+03:00
Общество

Приоритеты в работе законодательной власти

Региональный парламент подводит итоги работы за год. Накануне наступающего 2019 года председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов ответил на вопросы «Комсомольской правды»
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Николай Иванович, депутаты приняли областной бюджет на 2019 год. Каковы его основные параметры и направленность?

- Да, закон «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» можно, без преувеличения, назвать главным итогом работы областной Думы в уходящем году. Уточненный объем доходов региональной казны на 2019 год планируется в сумме 54 млрд. 725 млн. рублей (ранее - 49 млрд. 929 млн. рублей). Объем расходов составит 55 млрд. 105 млн. (ранее - 49 млрд. 929 млн. рублей). Вместе с тем, после уточнения параметров, бюджет стал дефицитным. Дефицит в 2019 году прогнозируется в сумме 379,8 млн. рублей. При этом сохраняется социальная направленность основного финансового документа: расходы на социально-культурную сферу превысят 67 % от общего их объема. В областную Думу поступали многочисленные обращения жителей по различным вопросам. В частности, по тарифам на электроэнергию. Что-то удалось сделать в этой сфере?

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