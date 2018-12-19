Под Курском ВАЗ врезался в столб

19 Дек. 09:59 2018-12-19T10:01:20+03:00

Изменить размер текста: A A

19 декабря примерно в два часа ночи 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 ехал по поселку Прямицино Октябрьского района в сторону Курска. Мужчина не справился с управлением, машина на полной скорости врезалась в опору электропередач.

На место ДТП приехали пожарные-спасатели ПСЧ №36 Октябрьского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Удар был такой силы, что столб накренился, машина получила серьезные повреждения.

Тяжелые травмы и у водителя. Его доставили в больницу. В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.