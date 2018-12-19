2018-12-19T09:52:20+03:00
Происшествия

Под Курском иномарка перевернулась в кювет

Есть пострадавший
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло около пяти часов утраДТП произошло около пяти часов утраФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 04.58 19 декабря на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Заолешенка Суджанского района. Водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением и машина перевернулась в кювет.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №42 Суджанского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В ДТП есть пострадавший. Подробности аварии выясняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

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