Систему «Яндекс.Транспорт» запустят по всей Курской области

19 Дек. 09:33 2018-12-19T09:34:59+03:00

В приложении отображаются все остановки маршрутной сети города Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С марта 2016 года проект успешно реализуется в Курске

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Действующее в Курске мобильное приложение «Яндекс. Транспорт» позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение городского пассажирского транспорта. В приложении отображаются все остановки маршрутной сети города.

Весь пассажирский транспорт Курска оборудован бортовой навигацией, данные с оборудования передаются через спутниковую систему ГЛОНАСС в МУП «ЦДС г. Курска». Это позволяет отслеживать нахождение транспортных средств на маршрутах города, производить мониторинг, контролировать движение.

Скоро такая система будет работать и в районах Курской области, сообщили а областной администрации.