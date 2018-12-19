2018-12-19T09:34:59+03:00
Общество

Систему «Яндекс.Транспорт» запустят по всей Курской области

С марта 2016 года проект успешно реализуется в Курске
Яна ШЕЛЕСТ
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В приложении отображаются все остановки маршрутной сети городаВ приложении отображаются все остановки маршрутной сети городаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Действующее в Курске мобильное приложение «Яндекс. Транспорт» позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение городского пассажирского транспорта. В приложении отображаются все остановки маршрутной сети города.

Весь пассажирский транспорт Курска оборудован бортовой навигацией, данные с оборудования передаются через спутниковую систему ГЛОНАСС в МУП «ЦДС г. Курска». Это позволяет отслеживать нахождение транспортных средств на маршрутах города, производить мониторинг, контролировать движение.

Скоро такая система будет работать и в районах Курской области, сообщили а областной администрации.

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