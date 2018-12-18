Спасатели предупреждают курян о гололедице
Также ожидается небольшой снег
Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность при движенииФото: Яна ШЕЛЕСТ
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18 декабря с вечера и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный ночью 2-7, днем 4-9 м/с. Температура ночью -9…-14 ºС, при прояснениях до -17 ºС, днем -6…-11 ºС.
Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.