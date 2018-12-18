2018-12-18T16:38:20+03:00
Общество

Спасатели предупреждают курян о гололедице

Также ожидается небольшой снег
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность при движенииСпасатели рекомендуют соблюдать осторожность при движенииФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

18 декабря с вечера и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный ночью 2-7, днем 4-9 м/с. Температура ночью -9…-14 ºС, при прояснениях до -17 ºС, днем -6…-11 ºС.

Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске прошла Всероссийская патриотическая акция «Встреча поколений»
В Курске ограничили движение грузовиков
В Курской области райвоенкомат обвинили в недостаточной "жесткости"
Многодетная курянка не кормила детей и не лечила от педикулеза
В Курской области сняли с реализации около 30 партий рыбной продукции
В Курской области гриппом заболели два человека
Рядом с курской школой продавали табак
В Курской области задержали «елочных браконьеров»
Главную площадь Курска украсила новогодняя ель
Курянина подозревают в краже кошелька и документов
В Курске осудили водителя, по вине которого погиб мужчина
Пьяный курянин чуть не сгорел в собственном доме
Курянин перевел мошенникам шесть тысяч рублей
Под колесами «Гранты» погибла 49-летняя курянка
Комитет строительства Курской области возглавил Роман Денисов
Под Курском загорелся деревянный дом
В Курской области приступил к работе «Отцовский патруль»
Куряне вывозят за пределы региона до 60% произведенной продукции АПК