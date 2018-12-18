В Курске прошла Всероссийская патриотическая акция «Встреча поколений»

18 Дек. 16:35 2018-12-18T16:35:31+03:00

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Участниками акции стали молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет. Почетные гости и герои встречи - ветераны боевых действий Великой Отечественной войны Щербаков Анатолий Павлович, Михин Петр Алексеевич, Циммер Виктор Иванович, Волков Алексей Иванович, а также председатель Курского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Курска Малков Иван Васильевич. В теплой обстановке за чашкой чая ветераны поделились историей своих славных подвигов, а также мнением о месте и роли нового поколения в судьбе Родины с курской молодежью.

Щербаков Анатолий Павлович, почетный гражданин Курска, Председатель союза десантников отметил:

- В будущем вы станете у руля государства на разных постах, будете решать проблемы России. Судьба России находится в ваших руках, мы возлагаем все надежды на вас. Задача таких мероприятий и акций одна - воспитать патриотов России. Патриот - это не должность и не звание. Патриот - это состояние души. Я как был патриотом, так им и остался! Я могу жить только вместе со страной и своими людьми. Сегодня здесь собрались ветераны, у которых разные биографии, но одна судьба. Мы не выбирали время, оно выбрало нас. На нашу долю досталась тяжелая война, и каждый прошел ее там, куда его определила судьба.