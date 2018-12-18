В Курске ограничили движение грузовиков
На зимний период водителям запретили проезд через Крутой Лог
Водителям запретили проезд через Крутой ЛогФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Городская администрация на зимний период запретила движения грузовых транспортных средств на участке дороги, соединяющей улицы Орловскую и Гремяченскую через урочище Крутой Лог.
Данные меры приняты в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и в связи с ухудшением дорожных условий, учитывая значительный продольный уклон проезжей части.