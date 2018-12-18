2018-12-18T16:29:19+03:00
Общество

В Курске ограничили движение грузовиков

На зимний период водителям запретили проезд через Крутой Лог
Яна ШЕЛЕСТ
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Водителям запретили проезд через Крутой ЛогВодителям запретили проезд через Крутой ЛогФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Городская администрация на зимний период запретила движения грузовых транспортных средств на участке дороги, соединяющей улицы Орловскую и Гремяченскую через урочище Крутой Лог.

Данные меры приняты в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и в связи с ухудшением дорожных условий, учитывая значительный продольный уклон проезжей части.

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