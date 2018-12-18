В Курской области райвоенкомат обвинили в недостаточной "жесткости"
Прокуратура Суджанского района проверила исполнение законодательства о воинской обязанности и военной службе.
Выяснилось, что военно-врачебная комиссия Суджанского района необоснованно признала ограниченно годными для прохождения воинской службы четырех призывников. Впоследствии эти выводы опровергнуты контрольным медицинским освидетельствованием военно-врачебной комиссии Курской области.
Нарушения во время освидетельствования допущены входящими в состав комиссии врачами Суджанской ЦРБ, сказали в прокуратуре. От главного врача районной больницы потребовали привлечь к ответственности виновных должностных лиц и исключить подобные нарушения в дальнейшем.
Кроме того прокуратура выявила факты ненадлежащего исполнения должностными лицами военного комиссариата Суджанского района требований закона о воинской обязанности и военной службе. Ими не принято достаточных мер, направленных на розыск двенадцати уклонистов, не обеспечено необходимое взаимодействие с правоохранительными органами для их розыска и привлечения к ответственности, добавили в ведомстве.
Прокурор внес представления военному комиссару Суджанского района.