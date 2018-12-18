В Курской области райвоенкомат обвинили в недостаточной "жесткости"

18 Дек. 15:47 2018-12-18T15:47:08+03:00

Здесь не поймали уклонистов, а некоторых новобранцев незаконно признали ограниченно годными

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Прокуратура Суджанского района проверила исполнение законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Выяснилось, что военно-врачебная комиссия Суджанского района необоснованно признала ограниченно годными для прохождения воинской службы четырех призывников. Впоследствии эти выводы опровергнуты контрольным медицинским освидетельствованием военно-врачебной комиссии Курской области.

Нарушения во время освидетельствования допущены входящими в состав комиссии врачами Суджанской ЦРБ, сказали в прокуратуре. От главного врача районной больницы потребовали привлечь к ответственности виновных должностных лиц и исключить подобные нарушения в дальнейшем.

Кроме того прокуратура выявила факты ненадлежащего исполнения должностными лицами военного комиссариата Суджанского района требований закона о воинской обязанности и военной службе. Ими не принято достаточных мер, направленных на розыск двенадцати уклонистов, не обеспечено необходимое взаимодействие с правоохранительными органами для их розыска и привлечения к ответственности, добавили в ведомстве.

Прокурор внес представления военному комиссару Суджанского района.