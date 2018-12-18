2018-12-18T15:27:48+03:00
Происшествия

Многодетная курянка не кормила детей и не лечила от педикулеза

Женщину ограничили в родительских правах
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщину ограничили в правах на троих детейЖенщину ограничили в правах на троих детейФото: Из архива КП.
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Золотухинский районный суд ограничил в родительских правах 32-летнюю селянку в отношении трех ее несовершеннолетних детей в возрасте 12, восьми и четырех лет.

В прокуратуре утверждают, что женщина обязанности родителя не выполняла, о здоровье, физическом, психическом, нравственном развитии своих детей не заботилась. Семья жила в доме в антисанитарных условиях, у них не было средств гигиены, продуктов питания и лекарств. 12-летняя дочь женщины не могла посещать школу из-за педикулеза, который долгое время не лечили. Ребенок приходил в школу голодным.

Профилактическая работа не дала положительных результатов. Женщину несколько раз привлекали к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей родителя. Возвращение детей матери опасно для несовершеннолетних, считают в прокуратуре.

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