В Курской области сняли с реализации около 30 партий рыбной продукции

18 Дек. 14:59 2018-12-18T14:59:05+03:00

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За девять месяцев 2018 года региональный Роспотребнадзор провел 106 мероприятий по контролю в отношении предприятий, занятых оборотом рыбной продукции. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 328 проб, 315 из которых российского производства и 13 - импортного.

27 проб не соответствовали требованиям нормативных документов - 20 проб по содержанию глазури, шесть - по микробиологическим и одна - по санитарно-химическим показателям. Также были выявлены нарушения температурного хранения и реализации. Рыбная продукция продавалась с истекшим сроком годности и нарушением правил товарного соседства.

Было составлено 23 протокола об административных правонарушениях на сумму 99 тысяч рублей. Снято с реализации 28 партий рыбной продукции объемом 76,84 кг.