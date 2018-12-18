В Курской области гриппом заболели два человека

18 Дек. 13:39 2018-12-18T13:39:58+03:00

Превышения эпидпорогов не зарегистрировано ни в одной возрастной группе Фото: Из архива "КП"

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В области за неделю заболели острыми респираторными инфекциями 5233 человека, в том числе 3912 детей. В целом заболеваемость ОРВИ остается ниже порогового уровня на 43,2%. Превышения эпидпорогов не зарегистрировано ни в одной возрастной группе, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. С начала сезона зарегистрировано два случая гриппа А (H3N2).

В связи с началом регистрации заболеваемости гриппом Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует во избежание возникновения осложнений при первых симптомах гриппа или ОРВИ незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

К симптомам ОРВИ и гриппа относятся: высокая температура, кашель, головная и мышечная боль, заложенность носа, насморк, озноб и слабость. При появлении первых же симптомов заболевания следует оставаться дома, вызвать врача и строго следовать его рекомендациям.