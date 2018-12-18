2018-12-18T13:34:28+03:00
Происшествия

Рядом с курской школой продавали табак

Директор магазина заплатит штраф
Ольга ДАНИЛОВА
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Директор магазина заплатит пять тысяч рублейДиректор магазина заплатит пять тысяч рублейФото: Из архива КП.
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Прокуратура Хомутовского района проверила исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

Выяснилось, что в одном из магазинов района помимо прочего товара продают табачные изделия. Список табачной продукции доступен любому покупателю. При этом на расстоянии 80 метров от магазина расположена школа, ученики которой также ходят в этот магазин.

Эти нарушения стали основанием для внесения директору магазина представления о прекращении розничной продажи табачных изделий.

Продажа табака в магазине прекращена.

На основании постановления прокурора директор торговой точки оштрафован на 5 тысяч рублей.

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