Рядом с курской школой продавали табак
Директор магазина заплатит штраф
Директор магазина заплатит пять тысяч рублейФото: Из архива КП.
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Прокуратура Хомутовского района проверила исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.
Выяснилось, что в одном из магазинов района помимо прочего товара продают табачные изделия. Список табачной продукции доступен любому покупателю. При этом на расстоянии 80 метров от магазина расположена школа, ученики которой также ходят в этот магазин.
Эти нарушения стали основанием для внесения директору магазина представления о прекращении розничной продажи табачных изделий.
Продажа табака в магазине прекращена.
На основании постановления прокурора директор торговой точки оштрафован на 5 тысяч рублей.