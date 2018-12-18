В Курской области задержали «елочных браконьеров»

18 Дек. 13:28 2018-12-18T13:28:23+03:00

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Два случая незаконной заготовки хвойных деревьев выявлены в урочище Фосрудник в Щигровском лесничестве. «Елочные браконьеры» срубили пять деревьев. Вред, причиненный лесам, составил более 18 тысяч рублей, сообщили в комитете лесного хозяйства Курской области.

Материалы по случаям незаконной заготовки хвойных деревьев переданы в полицию, нарушителей лесного законодательства привлекут к уголовной ответственности. Охрана хвойных насаждений усилена во всех лесничествах региона, рейды и патрулирования будут проводиться до 1 января 2019 года.