В Курской области задержали «елочных браконьеров»
В Щигровском лесничестве срубили пять деревьев
Черным дровосекам грозит уголовная ответственностьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Два случая незаконной заготовки хвойных деревьев выявлены в урочище Фосрудник в Щигровском лесничестве. «Елочные браконьеры» срубили пять деревьев. Вред, причиненный лесам, составил более 18 тысяч рублей, сообщили в комитете лесного хозяйства Курской области.
Материалы по случаям незаконной заготовки хвойных деревьев переданы в полицию, нарушителей лесного законодательства привлекут к уголовной ответственности. Охрана хвойных насаждений усилена во всех лесничествах региона, рейды и патрулирования будут проводиться до 1 января 2019 года.