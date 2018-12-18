2018-12-18T13:11:54+03:00
Общество

Главную площадь Курска украсила новогодняя ель

Пушистую красавицу привезли из Железногорска
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Под елью установят надувные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и СнеговикаПод елью установят надувные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика
Изменить размер текста:

17 декабря вечером на Красную площадь Курска привезли новогоднюю ель. В этом году пушистую красавицу доставили из деревни Веретенино Железногорского района. Дереву 80 лет, высота ели - 17 метров, диаметр комля - 50 см, размах нижних ветвей достигает более десяти метров в окружности, сообщили в городской алминистрации.

Сегодня главную городскую елку начали украшать. Для этого будет использовано около 800 игрушек, 83 электрогирлянды, в том числе 12 электрогирлянд «капля» и 50 новых электрогирлянд белых и мультиколор по горизонтали, а также 40 световых елочных украшений «снежинка» и «звезда».

Традиционно под елью на Красной площади будут установлены надувные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика. В этом году к ним прибавится новая светящаяся композиция.

Всего в округах города будет установлено 39 новогодних елей, из них в Центральном округе – 22, Железнодорожном – 5, Сеймском – 12.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет