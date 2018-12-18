Главную площадь Курска украсила новогодняя ель

18 Дек. 13:11 2018-12-18T13:11:54+03:00

Изменить размер текста: A A

17 декабря вечером на Красную площадь Курска привезли новогоднюю ель. В этом году пушистую красавицу доставили из деревни Веретенино Железногорского района. Дереву 80 лет, высота ели - 17 метров, диаметр комля - 50 см, размах нижних ветвей достигает более десяти метров в окружности, сообщили в городской алминистрации.

Сегодня главную городскую елку начали украшать. Для этого будет использовано около 800 игрушек, 83 электрогирлянды, в том числе 12 электрогирлянд «капля» и 50 новых электрогирлянд белых и мультиколор по горизонтали, а также 40 световых елочных украшений «снежинка» и «звезда».

Традиционно под елью на Красной площади будут установлены надувные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика. В этом году к ним прибавится новая светящаяся композиция.

Всего в округах города будет установлено 39 новогодних елей, из них в Центральном округе – 22, Железнодорожном – 5, Сеймском – 12.