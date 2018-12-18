2018-12-18T12:54:38+03:00
Происшествия

Курянина подозревают в краже кошелька и документов

ЧП произошло на мойке самообслуживания
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция задержала подозреваемогоПолиция задержала подозреваемогоФото: Из архива КП.
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Сотрудники Железнодорожного отдела полиции установили подозреваемых в краже кошелька с деньгами и документами. Преступление произошло на мойке самообслуживания, когда хозяин кошелька отвлекся. Следующий клиент, заметив это, похитил кошелек, оставленный без присмотра. В нем было больше 15 тысяч рублей и полный набор документов. Поэтому в действиях злоумышленника, помимо кражи имущества, усматривается состав еще одного преступления – похищение документов, сказали в полиции.

Документы злоумышленник выбросил в безлюдном месте. Позже их нашли. Документы не пострадали и будут возвращены владельцу.

Помочь определить предполагаемого вора помогли камеры видеонаблюдения. По ним составили ориентировку и в дальнейшем сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого злоумышленникп – 25-летнего жителя округа. Он стал фигурантом уголовного дела. До окончания следствия мужчина останется под подпиской о невыезде.

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