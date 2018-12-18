2018-12-18T12:15:46+03:00
Происшествия

В Курске осудили водителя, по вине которого погиб мужчина

Курянин совершил ДТП, будучи пьяным за рулем
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд назначил курянину наказание в виде трех лет лишения свободыСуд назначил курянину наказание в виде трех лет лишения свободыФото: Из архива "КП"
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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Курска. Вечером 5 августа 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Ауди А6 по проспекту Кулакова со скоростью не менее 84,7 км/ч.

В это же время на дороге после ДТП с включенной аварийкой стояли три автомобиля и их водители. Водитель Ауди на скорости врезался в один автомобиль. От удара его отбросило на впереди стоящие машины. 55-летний водитель одного их трех автомобилей получил травмы, от которых скончался.

Ранее подсудимый уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде и был лишен права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Курской области.

Суд назначил курянину наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. В счет компенсации морального вреда в пользу сына погибшего взыскали 500 тысяч рублей.

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