Пьяный курянин чуть не сгорел в собственном доме

18 Дек. 11:47 2018-12-18T11:47:10+03:00

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Как сообщалось ранее, 17 декабря примерно в 16:00 в Почтовом переулке города Фатежа загорелся жилой деревянный дом. В ГУ МЧС рассказали о подробностях происшествия.

О пожаре в «Службу спасения» сообщила женщина – внештатный уличком. Она осматривала вверенную ей территорию и увидела, что из окон одного из домов валит дым. Первые на место пожара прибыли добровольные пожарные. Вместе с уличкомом они вынесли из горящего дома пьяного 41-летнего мужчину, который самостоятельно покинуть помещение не мог.

Предположительной причиной пожара в доме послужило короткое замыкание электропроводки. Спасатели просят курян и гостей соблюдать правила пожарной безопасности: не использовать неисправные электроприборы, не перегружать электрическую сеть, соблюдать технику безопасности при топке печей.