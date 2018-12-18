2018-12-18T11:35:08+03:00
Происшествия

Курянин перевел мошенникам шесть тысяч рублей

У мужчины попросили деньги в одной из соцсетей
Яна ШЕЛЕСТ
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Деньги попросили у курянина в соцсетиДеньги попросили у курянина в соцсетиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В полицию Курчатова поступило заявление от 33-летнего жителя города. Через страничку в соцсети он получил письмо от знакомого. В сообщении тот попросил денег в долг. Пострадавший перевел на указанный счет шесть тысяч рублей.

Когда он перезвонил знакомому уточнить пришли деньги или нет, то сразу же выяснилось, что его обманули. Мошенники взломали аккаунт друга и с него отправили фальшивое письмо, сообщили в УМВД по Курской области.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлению. Полиция в очередной раз обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность при осуществлении покупок и любых финансовых операций через интернет.

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