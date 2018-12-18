Под колесами «Гранты» погибла 49-летняя курянка
ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Карла Маркса
Пострадавшая скончалась в больницеФото: Из архива "КП"
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17 декабря вечером 57-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по улице Карла Маркса в Курске. Примерно в 17:15 напротив дома № 101 он сбил 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. К сожалению, через некоторое время пострадавшая скончалась, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.