2018-12-18T11:05:20+03:00
Происшествия

Под колесами «Гранты» погибла 49-летняя курянка

ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Карла Маркса
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавшая скончалась в больницеПострадавшая скончалась в больницеФото: Из архива "КП"
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17 декабря вечером 57-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по улице Карла Маркса в Курске. Примерно в 17:15 напротив дома № 101 он сбил 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. К сожалению, через некоторое время пострадавшая скончалась, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

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