Под Курском загорелся деревянный дом

18 Дек. 09:57 2018-12-18T09:57:54+03:00

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17 декабря примерно в 16:00 в Фатеже в Почтовом переулке загорелся жилой деревянный дом. На место происшествия были направлены пожарные 45 ПСЧ Фатежского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание ликвидировали в 16:16. В результате пожара в жилом одноэтажном доме размером 8х8 метров сгорела комната. К ликвидации пожара привлекались 13 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.