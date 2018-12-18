2018-12-18T09:57:54+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся деревянный дом

Пожар произошел в Фатежском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В доме выгорела комнатаВ доме выгорела комнатаФото: Из архива "КП"
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17 декабря примерно в 16:00 в Фатеже в Почтовом переулке загорелся жилой деревянный дом. На место происшествия были направлены пожарные 45 ПСЧ Фатежского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание ликвидировали в 16:16. В результате пожара в жилом одноэтажном доме размером 8х8 метров сгорела комната. К ликвидации пожара привлекались 13 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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