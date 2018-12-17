2018-12-17T17:07:13+03:00
Общество

В Курской области приступил к работе «Отцовский патруль»

Цель акции - пропаганда здорового образа жизни, продвижение семейного спорта и досуга
Яна ШЕЛЕСТ
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Для проведения акции создан организационный комитетДля проведения акции создан организационный комитетФото: Из архива "КП"
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Акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» проводится Советом отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Цель акции - пропаганда здорового образа жизни отцов и детей, продвижение совместного семейного спорта и досуга, сообщили в региональной администрации.

Для проведения акции создан организационный комитет, в который вошли как представители общественных организаций, так и органов исполнительной и законодательной власти. В рамках акции отцы смогут сдать нормы ГТО вместе с детьми, принять участие в показательных спортивных мероприятиях, творческих конкурсах.

Итоги всероссийской акции подведет Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

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