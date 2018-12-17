2018-12-17T16:59:36+03:00
Деловой Курск

Куряне вывозят за пределы региона до 60% произведенной продукции АПК

На экспорт идут зерно, кондитерка и гречка
Светлана ВОЛКОВА
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Вывоз сельхозпродукции растетВывоз сельхозпродукции растетФото: Светлана ВОЛКОВА
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За пределы региона отгружается до 60% от произведенного объема продукции, сообщили в администрации региона. При этом объемы вывоза превышают ввоз в 2,8 раза. Главным образом Курская область экспортирует продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, а также зерно.

Курское зерно вывозят в основном в сопредельные регионы, в Республику Беларусь, Украину, Азербайджан, Латвию, а также для концентрации в порты.

Что касается продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, то Курская область активно осваивает рынок стран СНГ (Беларусь, Молдова, Казахстан, Абхазия), Европы, США, Ближнего Востока.

Один из крупных экспортеров в регионе - кондитерская фабрика. География ее продаж - более 30 стран, в том числе Китай, страны Ближнего Востока, Северной Африки. Доля кондитерских изделий на экспорт в общем объеме отгруженной продукции составляет порядка 30 тыс. тонн, или 34%.

Кроме кондитерских изделий, курские предприятия экспортируют гречневую крупу и хлопья быстрого приготовления, мясную, молочную продукцию, сахар и мелассу.

К 2024 году планируется увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 2,3 раза в сравнении с 2017 годом. Значительно увеличится экспорт кондитерских изделий, мясной и молочной продукции, сахара и мелассы.

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