Курские школьники снимают кино в Москве

17 Дек. 16:34 2018-12-17T16:34:52+03:00

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Съемочная группа курской школы № 17 и юная актриса Альбина Касименко из Замостянской школы Суджанского района сейчас представляют Курскую область на финале всероссийского детского кинофестиваля Российского движения школьников.

На протяжении пяти дней ребятам предстоит снять фильм по сценарию, который был ими написан пару месяцев назад. Кинематографическое мастерство школьники осваивают под руководством наставников – профессиональных режиссеров, актеров, кинопродюсеров, мастер-классы которых они посещают. На занятиях юные таланты узнают, как держать себя в кадре, что необходимо учитывать при съемках фильма и как грамотно работать с планами.

18 декабря юные кинематографисты и 18 курских финалистов всероссийских конкурсов РДШ станут участниками ежегодного зимнего фестиваля РДШ в Москве.