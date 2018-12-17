Курские поисковики провели 13 захоронений
В 2018 году были найдены останки 289 солдат и мирных жителей
Было открыто два памятных знака и установлена 41 мемориальная плитаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курские поисковики подвели итоги «Вахты Памяти». В 2018 году они работали в 15 районах области. Ребята обнаружили останки 289 солдат и мирных жителей, установили имена 40 из них, и провели 13 захоронений.
Было открыто два памятных знака и установлена 41 новая гранитная мемориальная плита с именами 548 советских солдат на памятниках погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В курском поисковом движении участвуют более 600 человек. В основном – школьники и студенты.