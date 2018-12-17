Курские поисковики провели 13 захоронений

17 Дек. 16:33 2018-12-17T16:44:34+03:00

Было открыто два памятных знака и установлена 41 мемориальная плита Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В 2018 году были найдены останки 289 солдат и мирных жителей

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Курские поисковики подвели итоги «Вахты Памяти». В 2018 году они работали в 15 районах области. Ребята обнаружили останки 289 солдат и мирных жителей, установили имена 40 из них, и провели 13 захоронений.

Было открыто два памятных знака и установлена 41 новая гранитная мемориальная плита с именами 548 советских солдат на памятниках погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В курском поисковом движении участвуют более 600 человек. В основном – школьники и студенты.