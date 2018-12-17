2018-12-17T16:17:26+03:00
Происшествия

Под Курском застрелили лосиху

Браконьера задержала полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Охотхозяйству причинен ущерб на сумму 400 тысяч рублейОхотхозяйству причинен ущерб на сумму 400 тысяч рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В железногорскую полицию поступило сообщение о факте незаконной охоты около села Жидеевка. Прибывшие на место происшествия полицейские и охотовед обнаружили самку лося со смертельным огнестрельным ранением, сообщили в УМВД по Курской области.

Сотрудники полиции осмотрели территорию и нашли стреляные гильзы, а также следы обуви и автомобиля. Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался 34-летний житель Курска.

Экспертиза показала, что обнаруженная на месте происшествия гильза была отстреляна из ружья, зарегистрированного на его имя. Противоправными действиями подозреваемого охотхозяйству причинен ущерб на сумму 400 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ — «Незаконная охота». Ему может грозить лишения свободы на срок до двух лет.

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