Более сорока курских студентов стали спасателями-общественниками

17 Дек. 15:47 2018-12-17T15:47:46+03:00

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Курские общественники, которые в течение года обучались спасательному делу, проходят аттестацию: сдают теоретические экзамены, нормативы по физической и пожарно-строевой подготовке, закрепляют другие навыки, необходимые для проведения аварийно-спасательных работ.

Напомним, что специальная программа стартовала в регионе 10 месяцев назад. Более 40 студентов местных вузов обучались на курсах, после успешного завершения которых будут носить звание «спасатель-общественник» и оказывать посильную помощь профессионалам при ликвидации происшествий, проведении профилактических мероприятий.

- Стоит отметить, что практика привлечения спасателей- общественников, которые в обязательном порядке проходят специальное обучение, широко применяется во всем мире. Важен и тот момент, что эта помощь является высококвалифицированной, а значит более эффективной, - отмечает заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Александр Мезенцев.

Чтобы получить звание, ребятам необходимо было на практике продемонстрировать, как они справились с учебной программой: могут ли оказывать первую помощь, тушить условный пожар, использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Студенты в течение года занимались на разных площадках: прошли теоретический курс на базе УМЦ ГОЧС Курской области, закрепили на практике в Аварийно-спасательной и Противопожарной службах.

Антон Петров, студент Курского государственного университета, всегда мечтал связать свою жизнь с делом спасения. Также он состоит в рядах добровольной пожарной дружины своего вуза.

- Зачастую люди, которые не знают как правильно оказать помощь, но очень хотят быть полезными, своими действиями могут принести ещё больше вреда, - отмечает Антон. – Знания, которые мы получили при изучении этой программы, по сути – обязательны для всех.

Принимала зачеты у ребят специальная комиссия, которая занимается аттестацией профессиональных спасателей.

Торжественное вручение удостоверений состоится 25 декабря.