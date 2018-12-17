Курян просят сообщать о пьяных за рулем
В прошедшие выходные подразделения Курской Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.
Всего с 14 по 16 декабря в регионе задержали 17 пьяных водителей, семь автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Еще восемь водителей задержали по ст. 264.1 УК РФ за повторное вождение в пьяном виде или повторный отказ от медицинского освидетельствования.
Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.