Курян просят сообщать о пьяных за рулем

17 Дек. 14:48 2018-12-17T14:48:15+03:00

На выходных еще почти два десятка водителей лишились прав

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В прошедшие выходные подразделения Курской Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

Всего с 14 по 16 декабря в регионе задержали 17 пьяных водителей, семь автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Еще восемь водителей задержали по ст. 264.1 УК РФ за повторное вождение в пьяном виде или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.