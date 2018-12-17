Курский «ЮЗГУ-АТОМ» уверенно обыграл «Липецк»

17 Дек. 14:14 2018-12-17T14:14:19+03:00

Наши волейболистки поднялись на две строчки вверх в турнирной таблице

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Игры шестого тура Чемпионата России, состоявшиеся в минувшие выходные в спорткомплексе ЮЗГУ, принесли в копилку курских волейболисток очередные две победы, позволив ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) улучшить место в турнирной таблице.

Субботнюю игру курянки начали с уверенных атакующих действий, полностью взяв под контроль инициативу. Несмотря на попытки гостей контратаковать, счет по итогам первого игрового отрезка оказался предсказуем – 25:15 в пользу ВК «ЮЗГУ-АТОМ». Во второй партии подопечные Юрия Токарева продолжили беспокоить оборонительные порядки гостей, обеспечив к концовке игрового отрезка комфортный задел очков – 25:20 в пользу ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область). Третий сет также прошел под диктовку курянок, уверенно доведших игру до победных - 25:17. Итоговый счет первой игры: 3:0 в пользу курского «ЮЗГУ-АТОМа» (счет по партиям - 25:15, 25:20, 25:17).

Повторная встреча началась в равной борьбе. Липецкие спортсменки активно включились в борьбу за инициативу и даже смогли в первой партии выполнить задачи тренерского штаба, завершив стартовый игровой отрезок в свою пользу - 20:25. Однако во втором сете курянки остудили атакующий порыв соперниц, перехватив инициативу – 25:23 в пользу ВК «ЮЗГУ-АТОМ». В третьем и четвертом игровых отрезках на площадке доминировали курянки, уверенно завершившие игру на позитивной ноте – 25:18 и 25:19 в пользу ВК «ЮЗГУ-АТОМ». Итоговый счет повторной игры: 3:1 в пользу курского «ЮЗГУ-АТОМа» (счет по партиям – 20:25, 25:23, 25:18, 25:19).

По завершении воскресной игры были определены и отмечены памятными призами лучшие игроки 6-го тура. Среди липецких спортсменок самым эффективным игроком на площадке была признана нападающая Ирина Сазонова. Среди курянок лучшей стала доигровщик Анна Вахтурова. В церемонии награждения лучших игроков принял участие президент Курской Федерации Волейбола, председатель Федерации профсоюзных организаций Курской области, председатель Общественной Палаты Курской области Алексей Лазарев.

По итогам тура «ЮЗГУ-АТОМ» записал в свой актив две победы и шесть очков, переместившись на две строчки вверх в турнирной таблице. На счету «ЮЗГУ-АТОМа» - четыре победы и 12 очков.