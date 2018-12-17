На Курскую область наступают морозы

17 Дек. 12:35 2018-12-17T12:35:13+03:00

Температура по области ночью -8…-13 ºС, при прояснениях до -18 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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С вечера 17 декабря и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, в отдельных районах туман, местами на дорогах гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура по области ночью -8…-13 ºС, при прояснениях до -18 ºС, днем -6…-11 ºС.

ГУ МЧС напоминает курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».