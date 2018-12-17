2018-12-17T12:26:38+03:00
Происшествия

В Курской области разыскивают похитителя металла

На руках и икрах у мужчины татуировки
Яна ШЕЛЕСТ
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Всех, кто располагает информацией о месте нахождения подозреваемого, просят сообщить в полициюВсех, кто располагает информацией о месте нахождения подозреваемого, просят сообщить в полициюФото: Из архива "КП"
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Сотрудники курской полиции разыскивают 46-летнего Чубинидзе Вахтанга Тамазовича. Ранее неоднократно судимый житель Курска, подозревается в хищении металла с территории организации в Курском районе. Особая примета – на руках и икрах у мужчины татуировки.

Все, кто располагает информацией о месте нахождения подозреваемого могут круглосуточно сообщать об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102, номеру 70-57-60 или в любой отдел полиции.

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