В Курской области разыскивают похитителя металла
На руках и икрах у мужчины татуировки
Всех, кто располагает информацией о месте нахождения подозреваемого, просят сообщить в полициюФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
Сотрудники курской полиции разыскивают 46-летнего Чубинидзе Вахтанга Тамазовича. Ранее неоднократно судимый житель Курска, подозревается в хищении металла с территории организации в Курском районе. Особая примета – на руках и икрах у мужчины татуировки.
Все, кто располагает информацией о месте нахождения подозреваемого могут круглосуточно сообщать об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102, номеру 70-57-60 или в любой отдел полиции.