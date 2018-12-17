Под Курском за кражу укрывного материала завели уголовные дела

17 Дек. 12:25 2018-12-17T12:25:58+03:00

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В Дежурную часть МО МВД России «Курчатовский» поступило заявление от сельскохозяйственной организации о том, что с поля украли укрывной материал.

Полицейские выяснили, что неизвестные ночью с поля похитили специальное покрытие для свеклы. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Под подозрение попали двое жителей Льговского района и один местный. Уроженец Курчатова - работник предприятии, которому нанесли ущерб. Куряне пояснили полиции, что похищенное хотели использовать в домашнем хозяйстве.

По двум фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. По третьему факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.