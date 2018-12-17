2018-12-17T09:39:16+03:00
Политика

Роман Старовойт открыл лыжный сезон

Врио губернатора пробежал на лыжах в Мокве 21 км
Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Старовойт активно занимается лыжными видами спортаРоман Старовойт активно занимается лыжными видами спортаФото: Предоставлено героем публикации
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«Открыл лыжный сезон!» - сообщил Роман Старовойт на своей страничке в соцсетях в воскресенье, 17 декабря. Врио губернатора пробежал на лыжах в Мокве 21 км.

Компанию ему составили Алексей Лысак – мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион России среди ветеранов, тренера спортшколы «Арена» и юные лыжники. Одному из будущих чемпионов Роман Старовойт подарил свои «счастливые лыжи».

«С удовольствием вспоминаю, как в 2017 пробежал на них марафон 42 км за 2:24» - поделился врио губернатора.

Роман Старовойт активно занимается лыжными видами спорта. Является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону. Победитель 31-й открытой всероссийской гонки «Лыжня России-2013».

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