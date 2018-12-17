Курский оркестр сыграет Deep Purple

17 Дек. 09:17 2018-12-17T09:19:18+03:00

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Оркестр духовых инструментов курской филармонии отмечает десятилетний юбилей на сцене большого концертного зала (ул. Перекальского, 1).

Юбилейный концерт Оркестра духовых инструментов под управлением главного дирижера Курской государственной филармонии Эдуарда Кальмана ждет любителей музыки.

Оркестр духовых инструментов был создан в 2008 году заслуженным артистом РФ Ильей Кальманом. В 2015 году за дирижерский пульт встал сын маэстро – Эдуард Кальман. В необычайно яркой и разнообразной юбилейной программе прозвучат Славянский марш Чайковского, Шутка Баха, фантазии на темы групп Deep Purple, Queen, из опер «Князь Игорь», «Аида» и многие другие произведения композиторов прошлого и современников.

Справки и заказ билетов: 8 919 215 70 08.