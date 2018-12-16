Сотрудники Роспотребнадзора рассказали курянам, как выбрать алкоголь к Новому году

16 Дек. 12:27 2018-12-16T12:27:58+03:00

Место покупки и внешний вид бутылки - первое, на что стоит обратить внимание

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Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора просят курян быть осторожными при выборе алкоголя. По словам специалистов, главными критериями для покупки должны быть гарантированное качество и безопасность для здоровья. Поэтому рекомендуют покупать спиртное только в стационарных магазинах.

Бутылки не должны иметь деформацию, разрывы, перекосы этикеток и контрэтикеток. Алкогольные напитки должны быть прозрачными, без осадка и посторонних включений. На этикетке должна быть информация на русском языке о наименовании, цене, производителе, стране происхождения, сертификации алкогольной продукции, государственных стандартах, объеме, основных ингредиентах, содержании вредных для здоровья веществ и противопоказаниях к ее применению, дате изготовления и сроке использования, содержании этилового спирта.

Также следует обратить внимание на стоимость товара. В настоящее время государством установлены цены, не ниже которых должна осуществляться розничная продажа алкоголя:

- на водку, ликероводочную продукцию за 0,5 литра - 205 рублей;

- на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дисцилятов, за исключением коньяка, - 293 рубля за 0,5 литра;

- на коньяк – 371 рубль за 0,5 литра;

- на игристые вина (шампанские) – 164 руб. за 0,75 литра готовой продукции.