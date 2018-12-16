2018-12-16T12:27:58+03:00
Общество

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали курянам, как выбрать алкоголь к Новому году

Место покупки и внешний вид бутылки - первое, на что стоит обратить внимание
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора просят курян быть осторожными при выборе алкоголя. По словам специалистов, главными критериями для покупки должны быть гарантированное качество и безопасность для здоровья. Поэтому рекомендуют покупать спиртное только в стационарных магазинах.

Бутылки не должны иметь деформацию, разрывы, перекосы этикеток и контрэтикеток. Алкогольные напитки должны быть прозрачными, без осадка и посторонних включений. На этикетке должна быть информация на русском языке о наименовании, цене, производителе, стране происхождения, сертификации алкогольной продукции, государственных стандартах, объеме, основных ингредиентах, содержании вредных для здоровья веществ и противопоказаниях к ее применению, дате изготовления и сроке использования, содержании этилового спирта.

Также следует обратить внимание на стоимость товара. В настоящее время государством установлены цены, не ниже которых должна осуществляться розничная продажа алкоголя:

- на водку, ликероводочную продукцию за 0,5 литра - 205 рублей;

- на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дисцилятов, за исключением коньяка, - 293 рубля за 0,5 литра;

- на коньяк – 371 рубль за 0,5 литра;

- на игристые вина (шампанские) – 164 руб. за 0,75 литра готовой продукции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске полицейские разыскивают двух парней, укравших 60 тысяч из кассы магазина
В Курске на площади перед цирком пройдет большая ярмарка
Под Курском «Приора» улетела в кювет
В Курской области для запуска фейерверков оборудовали 20 площадок
Курян приглашают на «Новогоднюю сказку» с дегустацией
Под Курском сгорел деревянный дом
Руководство курского благотворительного фонда осудили за изнасилование волонтера
В Курской области цена на новогодние ели будет от 300 рублей
Безработный курянин пытался забраться в магазин
В Курске разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП
В кафе под Курском обнаружили опасное мясо
Квартирант до смерти забил курянина
В Курской области убийцу признали невменяемым
Под Курском будут биться казаки
В Курске водитель «Ниссана» выехала на встречку и врезалась в фуру
Преподавателя курского вуза обвиняют во взятках
Делегация Курской области посетит Севастополь
Курскую "Квадру" проверит комиссия
В Курске пройдет конкурс хоровых коллективов
Курян предупреждают о гололеде
В Курске на свободу отпустили подозреваемого в педофилии
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» на домашнем паркете примет ВК «Липецк»
Против курянина, убившего собаку, завели три уголовных дела
Курянин украл у водителя зарядку для телефона
Курская область в экорейтинге заняла четвертое место
В Курск приезжает посол Румынии в РФ
За сутки куряне почти полторы тысячи раз нарушили ПДД