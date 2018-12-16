2018-12-16T12:15:27+03:00
Происшествия

В Курске полицейские разыскивают двух парней, укравших 60 тысяч из кассы магазина

Один молодой человек отвлекал продавца, а второй забирал деньги
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Один из подозреваемых. Предоставлено УМВД по Курской области.Один из подозреваемых. Предоставлено УМВД по Курской области.
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В Курске правоохранители разыскиваются молодых людей, подозреваемых в краже денег из кассы торговой точки в центре города. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, молодые люди заранее осмотрели помещение на наличие камер наблюдения. После чего один из парней отвлекал продавца, а другой похитил почти 60 тысяч рублей. Полицейские нашли запись с камер в других магазинах ,куда заходили подозреваемые.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102, номеру 70-22-06 или в любой отдел полиции.

Подозреваемый.

Подозреваемый.

Напомним, также в Курске разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. 10 декабря в промежуток времени с 12.50 до 17.05 возле дома №4 по улице Чумаковская неизвестный водитель врезался в припаркованный «RENAULT Logan» и скрылся.

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