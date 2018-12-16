В Курске полицейские разыскивают двух парней, укравших 60 тысяч из кассы магазина
В Курске правоохранители разыскиваются молодых людей, подозреваемых в краже денег из кассы торговой точки в центре города. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, молодые люди заранее осмотрели помещение на наличие камер наблюдения. После чего один из парней отвлекал продавца, а другой похитил почти 60 тысяч рублей. Полицейские нашли запись с камер в других магазинах ,куда заходили подозреваемые.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102, номеру 70-22-06 или в любой отдел полиции.
Подозреваемый.
Напомним, также в Курске разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. 10 декабря в промежуток времени с 12.50 до 17.05 возле дома №4 по улице Чумаковская неизвестный водитель врезался в припаркованный «RENAULT Logan» и скрылся.