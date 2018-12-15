В Курске на площади перед цирком пройдет большая ярмарка

15 Дек. 14:18 2018-12-15T14:18:27+03:00

На ярмарку приглашаются куряне и гости города Фото: Из архива "КП"

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С 18 по 23 декабря 2018 года в Курске на площади Советов, перед цирком, будет работать межрегиональная ярмарка, сообщили в региональной администрации.

Посетителям представят широкий ассортимент продовольственной и промышленной продукции курских товаропроизводителей, а также предприятий регионов России и Республики Беларусь: это верхняя одежда, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры и др.

Контактные телефоны: (4712) 51-25-42, 51-26-15, ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка», e-mail: info@kurskyarmarka.ru.