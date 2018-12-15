Под Курском «Приора» улетела в кювет
ДТП произошло в Мантуровском районе
В результате ДТП есть пострадавшиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 09:50 15 декабря в «Службу спасения» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии недалеко от н.п. Кривец, Мантуровского района Курской области.
Водитель легкового автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и съехал в кювет. На место происшествия были направлены спасатели 14 ПСЧ Мантуровского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.
В результате ДТП есть пострадавшие. В устранении последствий ДТП принимали участие составе девять человек, три единицы техники, в том числе от МЧС три человека, одна единица техники.