В Курской области для запуска фейерверков оборудовали 20 площадок

СЕГОДНЯ 13:55 2018-12-15T13:55:30+03:00

Продавать пиротехнические изделия будут только в 34 точках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Продавать пиротехнические изделия будут в 34 точках

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Вопросы безопасности новогодних праздников обсудили на заседании антитеррористической комиссии. С 30 декабря Курская область переходит в режим повышенной готовности, сообщили в региональной администрации.

Для обеспечения порядка и безопасности задействуют более 6000 сотрудников различных правоохранительных ведомств, в том числе спасателей, служб ЖКХ, районных служб обеспечения и более 550 единиц техники.

Завершено формирование списка мест проведения массовых мероприятий. Всего их 215. Для запусков фейерверков оборудовано 20 площадок. Продавать пиротехнические изделия будут только в 34 торговых точках.