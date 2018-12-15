2018-12-15T13:55:30+03:00
Общество

В Курской области для запуска фейерверков оборудовали 20 площадок

Продавать пиротехнические изделия будут в 34 точках
Яна ШЕЛЕСТ
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Продавать пиротехнические изделия будут только в 34 точкахПродавать пиротехнические изделия будут только в 34 точкахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Вопросы безопасности новогодних праздников обсудили на заседании антитеррористической комиссии. С 30 декабря Курская область переходит в режим повышенной готовности, сообщили в региональной администрации.

Для обеспечения порядка и безопасности задействуют более 6000 сотрудников различных правоохранительных ведомств, в том числе спасателей, служб ЖКХ, районных служб обеспечения и более 550 единиц техники.

Завершено формирование списка мест проведения массовых мероприятий. Всего их 215. Для запусков фейерверков оборудовано 20 площадок. Продавать пиротехнические изделия будут только в 34 торговых точках.

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