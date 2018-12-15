Курян приглашают на «Новогоднюю сказку» с дегустацией

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-15T13:39:07+03:00

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25 декабря в главном выставочном павильоне м.Свобода Золотухинского района откроется универсальная выставка «Новогодняя сказка» с дегустацией. Новинки и лучшие образцы продукции представят местные предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли, общественного питания и розничной торговли, потребительских обществ, промышленные предприятия.

У всех посетителей будет возможность получить подробную информацию о представленных продуктах и услугах, приобрести разнообразные товары, в том числе новогодние игрушки, подарки, сувениры по приемлемым ценам.

Завершением мероприятия станет награждение лауреатов конкурса на соискание премии губернатора Курской области по качеству, областного смотра-конкурса «Покупаем курское», конкурса субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучший экспортёр года», «Лучший социальный проект года» и регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Победители областного конкурса «Покупаем курское» проведут дегустацию лучших образцов гастрономических продуктов, в том числе интересных новинок. Лауреаты всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» продемонстрируют уникальные разработки и достижения. На выставке будет организовано выступление коллективов художественной самодеятельности.

Телефоны для справок: 51-25-42, г. Курск, ул. Горького, 65, ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка», e-mail: info@kurskyarmarka.ru.