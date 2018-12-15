2018-12-15T11:08:10+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел деревянный дом

Пожар произошел в поселке Поныри
Яна ШЕЛЕСТ
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В доме сгорели чердак и потолочное перекрытиеВ доме сгорели чердак и потолочное перекрытиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 08:42 15 декабря в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании в деревянном жилом доме на ул. Рокосовского, в п. Поныри, Поныровского района Курской области. На место происшествия были направлены пожарные 37 ПЧ Поныровского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 08:46 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализовали в 08:50, ликвидировали в 08:52. В результате пожара в деревянном жилом доме размером 6 х 9 метров, огонь повредил чердак и потолочное перекрытие.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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